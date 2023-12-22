"عاصفة قانون الهجرة" تضع حكومة ماكرون أمام مصير غامض

تواجه الحكومة الفرنسية مصيرًا غامضًا بعد "عاصفة" قانون الهجرة الذي تمت المصادقة عليه في البرلمان الفرنسي بغرفتيه، وأثار جدلًا واسعًا في الساحة السياسية الفرنسية، بحسب تقرير نشرته إذاعة فرنسا الدولية (إر إف إيه).

وأثار التصويت على القانون انقسامات داخل معسكر وسط اليسار، وقدّم وزير الصحة استقالته، ما أثار مخاوف من امتداد نزيف الاستقالات وانهيار الحكومة.

وقال التقرير الذي نشرته إذاعة فرنسا: "في نهاية المطاف، لم تكن هناك سوى استقالة واحدة داخل الحكومة الفرنسية بعد اعتماد قانون الهجرة بفضل دعم اليمين المتطرف، ولكن إذا نفذ وزير الصحة أوريليان روسو قناعاته، فإن العديد من الوزراء يترددون، أو حتى يضعون مستقبلهم في أيدي إيمانويل ماكرون وإليزابيث بورن"، وفق قراءته.

وأضاف التقرير أنّ اختيار الاستقرار في الوقت الحالي هو من صنع السلطة التنفيذية، لكنه قد يتغير مع بداية العام الجديد، كما تساءل عن حقيقة ما يجري داخل الحكومة الفرنسية وما يمكن أن يحصل في المستقبل "انقلاب أم تعديل؟" حيث "تسود حالة من عدم اليقين بشأن التعديل الوزاري الذي يلوح في الأفق داخل الحكومة".