"واشنطن بوست": خذوا تصريحات ترامب "على محمل الجد"

ترى "واشنطن بوست" أن المجلة البريطانية ركزت في تقريرها على الأهم، وهو الرئيس الأسبق وما فعله خلال ولايته الأولى، ودوره في التحريض على الهجوم في مبنى (الكابيتول هيل) يوم 6 يناير 2021، ولعل الأهم من ذلك، إلى أي مدى ذهب في خطاباته وتعليقاته، لاستعراض ما قد تنذر به ولايته الثانية مسبقاً.

وتلفت الصحيفة إلى تلخيص "الإيكونوميست" للأسباب التي تجعل فوز ترامب في انتخابات 2024 مختلفًا إلى حد كبير عن فوزه الأول عام 2016.

ومقارنة بالولاية الأولى، فإن ولاية ترامب الثانية ستكون نقطة فاصلة إذ إن الفوز مجدداً سيظهر بقوة غرائزه المدمرة في الحكم، بينما ستواجه خططه مقاومة أقل.

ولأن أمريكا صوتت لصالحه وهي تعلم أنه الأسوأ، فسوف يشهد نفوذها وقوتها الأخلاقية تراجعاً في العالم، على حد قول المجلة.

وتتابع الصحيفة أن ترامب تحدث علانية عن فترة ولايته الثانية باعتبارها فترة انتقامية، حيث سيستخدم وزارة العدل كسلاح لملاحقة خصومه.

وكانت الصحيفة ذكرت مؤخراً أن ترامب قام بتحديد الأفراد الذين سيتم استهدافهم في التحقيقات، بمن في ذلك عدد من المسؤولين الذين خدموا في إدارته مثل كبير موظفي البيت الأبيض السابق جون كيلي، والمدعي العام السابق ويليام بي بار، والرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي. كما توعد ترامب أيضًا بملاحقة بايدن وعائلته.

ترامب يعرف جيداً كيف يصدم ويستفز خصومه، وهو يضع الصحافة ضمن هؤلاء الخصوم.

"وبالنظر إلى أنه فنان أداء يعيش اللحظة، فهل حقًا يقصد ما يقول؟؟ وإلى أي حد يجب تكريس الاهتمام لما يقوله، وهل ينبغي نشر كل بيان شرس أو طائش يصدر عنه على الصفحات الرئيسة لوسائل الإعلام والتعليق عليه في الحوارات التلفزيونية بشكل مستمر ودائم؟ أو هل يجب تجاهل ما يقوله بذريعة أن هدفه فقط لفت الانتباه؟" تتساءل الصحيفة.