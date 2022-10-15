باكستان تستدعي السفير الأمريكي للاحتجاج على تصريحات لبايدن

قال وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، اليوم السبت، إنه تم استدعاء السفير الأمريكي في البلاد بعد أن قال الرئيس جو بايدن في خطاب إن باكستان "ربما تكون واحدة من أخطر الدول في العالم"؛ لأنها تمتلك "أسلحة نووية".

وأضاف الوزير أنه فوجئ بتعليقات بايدن، وأن سوء التفاهم نشأ عن قلة التواصل.

وقال بوتو زرداري إنه لا يعتقد أن قرار استدعاء السفير الأمريكي سيؤثر سلبا على العلاقات مع الولايات المتحدة.

وأدلى بايدن بهذه التصريحات، يوم الخميس، خلال حفل استقبال للجنة حملة الحزب الديمقراطي لانتخابات التجديد النصفي بالكونجرس الأمريكي.