منظمة إيرانية: حكم بإعدام متظاهرة عمرها 16 عاما

ذكرت منظمة حقوق الإنسان الكردستانية، الأربعاء، أن محكمة الثورة في محافظة إيلام غرب إيران، أصدرت حكماً بالإعدام ضد فتاة متظاهرة تبلغ من العمر 16 عاما بتهمة "المحاربة".

وقالت المنظمة إن "سونيا شريفي البالغة من العمر 16 عامًا من آبدانان بمحافظة إيلام، والتي تم اعتقالها في 19 من نوفمبر الماضي، صدر بحقها حكما بالإعدام بتهمة المحاربة".

وأضافت: "اعتقلت قوات الأمن هذه الطالبة في السنة الثانية من المرحلة الثانوية بعد مداهمة منزل جدتها، ورافق اعتقالها ضرب مبرح".

وأشارت إلى أن المحققين "أجبروها على الاعتراف بصنع زجاجات حارقة وكتابة شعارات".