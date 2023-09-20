الكرملين يرد على "إهانة" الرئيس الأمريكي لبوتين

أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يَسمح لنفسه مطلقًا بالانحدار الى مستوى الإهانات، وذلك ردًّا على وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الروسي "بالدكتاتور".

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء، ردًّا على سؤال ما اذا كان بوتين سيردُّ بشكل حاد على إهانة بايدن: "رئيسنا لم ينحدر قط إلى هذا المستوى.. إلى مستوى الإهانات الشخصية لزملائه"، مضيفًا "بوتين بالطبع لديه رأي شخصي حول هذا الأسلوب من التصريحات".

وشدَّد الكرملين على أن الغالبية الساحقة من الروس "تدعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بينما لم يحقق الرئيس الأمريكي جو بايدن ذلك طوال حياته المهنية كسياسي".