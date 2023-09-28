رجل أعمال روسي يواجه السجن 5 سنوات في ستوكهولم

طلب المدعي العام السويدي، اليوم الخميس عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات بحق رجل أعمال روسي سويدي يشتبه في تزويده روسيا بتقنيات غربية بشكل غير قانوني.

يتهم سيرغي سكفورتسوف، الذي استقر في السويد مع زوجته في التسعينات، باستخدام شركات استيراد وتصدير المكونات الإلكترونية، التي كان يديرها في أنشطته التجسسية.

وجرت محاكمته بتهمة "أنشطة استخباراتية غير قانونية" تلحق الضرر بالسويد والولايات المتحدة، خلف أبواب مغلقة منذُ أن بدأت أمام محكمة ستوكهولم في الـ4 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري.