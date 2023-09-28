رجل أعمال روسي يواجه السجن 5 سنوات في ستوكهولم
طلب المدعي العام السويدي، اليوم الخميس عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات بحق رجل أعمال روسي سويدي يشتبه في تزويده روسيا بتقنيات غربية بشكل غير قانوني.
يتهم سيرغي سكفورتسوف، الذي استقر في السويد مع زوجته في التسعينات، باستخدام شركات استيراد وتصدير المكونات الإلكترونية، التي كان يديرها في أنشطته التجسسية.
وجرت محاكمته بتهمة "أنشطة استخباراتية غير قانونية" تلحق الضرر بالسويد والولايات المتحدة، خلف أبواب مغلقة منذُ أن بدأت أمام محكمة ستوكهولم في الـ4 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري.
وقال المدعي العام هنريك أولين خلال مرافعاته الختامية إن سكفورتسوف "عميل مكلف إمداد المجمع العسكري الروسي وأجهزة استخباراته" بالمعلومات، مضيفًا "أن سكفورتسوف وشركتيه جزء من هذا النظام".
والمتهم الذي كان يرتدي بدلة داكنة يدفع ببراءته ويؤكد أنه رجل أعمال سعى للحصول على تراخيص لتصدير معداته.
وكان الهدف من هذه التراخيص "اضفاء طابع شرعي" على نشاطاته، لكنه استخدم أسماء مزيفة لشركاء تجاريين، ولم يقدم معلومات عن المواد المصدرة وقدم معلومات كاذبة عن المستخدمين النهائيين، وفقًا للمدعي العام.
ولذلك طلب الحكم عليه بالسجن بين "أربع سنوات ونصف سنة إلى خمس سنوات"، ويتوقع أن يصدر الحكم في هذه القضية في الـ26 من شهر تشرين الأول/أكتوبر المُقبل.
وعثر المحققون السويديون على بريد إلكتروني من وزارة الدفاع الروسية ارسل إلى سكفورتسوف وتم العثور في منزله على أجهزة كمبيوتر وأقراص مدمجة و"يو اس بي" لتخزين البيانات وهواتف محمولة، ضمن 81 قطعة من الأدلة تم الكشف عنها في لائحة الاتهام.
وطلبت أولريكا بورغ محامية سكفورتسوف إطلاق سراح موكلها، باعتبار أن التحقيق لم يثبت أن السويدي الروسي ينتمي إلى النظام الروسي.
وأضافت "لقد أكد أنه رجل أعمال وله اتصالات عديدة في مجالات مختلفة من الخضراوات إلى (وكالة الفضاء الروسية) روسكوزموس".
وأشارت إلى أن "اختار الادعاء أشخاصًا يزعم أنهم أعضاء في الاستخبارات الروسية أو مرتبطون بها وذلك ببساطة لأنهم يعيشون في الشارع نفسه".