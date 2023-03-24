الصين والفلبين تتفقان على معالجة القضايا البحرية سلميًا

قالت مسؤولة فلبينية، اليوم الجمعة، إن القضايا البحرية بين الفلبين والصين لا تزال مبعث "قلق شديد"، مع تعهد البلدين باستخدام الدبلوماسية لحل الخلافات سلميًا خلال محادثات رفيعة المستوى.

واستضافت الفلبين هذا الأسبوع أول اجتماع مباشر بين دبلوماسيين من البلدين منذ ما قبل جائحة كوفيد-19، وسط تصاعد التوترات بشأن ما وصفتها مانيلا بأنها "أنشطة عدائية" للصين في بحر الصين الجنوبي.

وقالت وكيلة وزارة الخارجية الفلبينية، تيريزا لازارو، في بداية المحادثات الثنائية بشأن بحر الصين الجنوبي: "اتفق قادة بلدينا على أنه ينبغي معالجة القضايا البحرية من خلال الدبلوماسية والحوار، وليس من خلال الإكراه والترهيب".