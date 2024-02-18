أمريكا وبريطانيا تعتزمان تسليح أوكرانيا بآلاف المسيّرات

تسعى بريطانيا والولايات المتحدة إلى تطوير طائرات بدون طيار يمكنها استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ومن الممكن إرسالها إلى أوكرانيا في غضون بضعة أشهر، وفق ما ذكرت "بلومبيرغ".

ونقلت الوكالة عن مخططين عسكريين غربيين يعملون على تطوير مثل هذه الأسلحة، أن المملكة المتحدة تعمل مع عدد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، من أجل تزويد أوكرانيا بالآلاف من الطائرات بدون طيار الجديدة المجهزة بالذكاء الاصطناعي، والتي يمكنها مهاجمة عدة أهداف روسية في وقت واحد.

وذكرت أنه من الممكن إرسال مسيرات من هذا النوع المطوّر إلى أوكرانيا في غضون عدة أشهر.