بايدن للجمهوريين: "سأكون كابوسكم"

وأضاف الرئيس الديمقراطي البالغ ثمانين عاما: "إذا كان ذلك حلمكم فأنا سأكون كابوسكم"، واعدا بعرقلة أي محاولة تشريعية في هذا الاتجاه.

ويبدو أن بايدن بدأ بالفعل حملة من أجل انتخابات 2024 الرئاسية حتى لو أنه لم يعلن ترشيحه رسميا، وهو يسعى إلى مواصلة النقاش الذي بدأه الثلاثاء في الكونغرس خلال خطابه عن حالة الاتحاد.

وكان بايدن قد انتقد في خطابه المحافظين لرغبتهم في التضحية بهذين البرنامجين الاجتماعيين بذريعة الحفاظ على انضباط الميزانية.

واستدعى ذلك نفيا شديدا من الجمهوريين، ونعتت المعارضة الرئيس بأنه "كاذب".