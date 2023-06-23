صربيا وكوسوفو.. 4 ساعات من محادثات خفض التوتر "دون نتيجة"

جاء التصعيد الأخير بين الجانبين على خلفية توقيف صربيا الأسبوع الماضي، ثلاثة عناصر من شرطة كوسوفو بعد أسابيع من التوتر بسبب انتخابات أثارت جدلًا في شمال كوسوفو ذي الغالبية الصربية.

وقال بوريل: "بعد اجتماع استمر أربع ساعات، يدرك المسؤولان خطورة الوضع، لكن من الواضح أنهما في وضعين مختلفين ونهجين مختلفين وتفسيرين مختلفين".

ودعا بوريل صربيا إلى الإفراج عن ثلاثة عناصر من شرطة كوسوفو "فورًا ودون شروط".

وأكد المسؤول الأوروبي، أن إجراء انتخابات بلدية جديدة في شمال كوسوفو، حيث أدت أعمال شغب قام بها صرب في شمال كوسوفو إلى إصابة 30 من عناصر قوة حفظ السلام بقيادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أواخر أيار/مايو، خطوة "أساسية لخفض التوتر الراهن".