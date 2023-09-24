كوسوفو تعلن السيطرة على دير تحصن فيه مسلحون

أعلن وزير الداخلية في كوسوفو، مساء الأحد، السيطرة على دير شمال البلاد تحصن فيه نحو 30 مسلحا، إثر مقتل شرطي، مؤكدا عودة الهدوء إلى المنطقة.

وقال وزير الداخلية جلال سفيتشلا، في مؤتمر صحافي: "استعدنا السيطرة على هذه المنطقة بعد معارك عدة". وحاصرت قوات الشرطة، منذ ظهر الأحد، المسلحين المذكورين الذين تحصنوا داخل الدير.

وفي وقت مبكر من صباح الأحد، قال رئيس وزراء كوسوفو، ألبين كورتي، إن شرطيًّا قتِل وأصيب آخر في إطلاق نار بقرية شمال كوسوفو .

وقال كورتي، في منشور على "فيسبوك": "في الوقت الراهن إطلاق النار على شرطتنا من أسلحة ذات عيارات متنوعة لا يزال قائِمًا، المهاجمون محترفون ويرتدون أقنعة ومدجَّجون بالأسلحة"، واصفًا الحادث بأنه "عمل إرهابي".