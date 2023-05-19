شرطة باكستان تداهم منزل خان بحثاً عن مشتبه بهم

داهم أفراد من الشرطة ومسؤولون حكوميون، اليوم الجمعة، منزل رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان، بحثاً عن مشتبه بهم تقول السلطات إنهم متورطون في هجمات على مقرات تابعة للحكومة والجيش، بحسب "رويترز".

وقال عماد أحمد، المسؤول بالشرطة وافتخار دوراني مساعد خان، إن مجموعات داهمت المنزل.

ويقع منزل خان في حي زمان بارك بمدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب.

وألقت الشرطة القبض على خان في نهاية المطاف في التاسع من أيار/مايو، بتهم فساد ينفي ارتكابها ثم أفرجت عنه المحكمة بكفالة لفترة تنتهي في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأثار القبض عليه موجة من العنف هاجم خلالها أنصاره منشآت عسكرية ومباني حكومية أخرى.