الكرملين يتوقع عقوبات غربية أكثر صرامة على روسيا

توقع الكرملين، اليوم الخميس، أن يفرض الغرب عقوبات أكثر صرامة على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا، وأن تلحق الضرر بالمصالح الغربية، في الوقت الذي يتكيف فيه الاقتصاد الروسي بصورة جيدة مع العقوبات.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "تشير التوقعات إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيستمران في ابتكار عقوبات جديدة، وإن كان أصبح من الواضح أنهم يعانون من نقص في الأفكار".

وأضاف بيسكوف: "بالمناسبة، في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، هناك تفاهم على أن الحزم الحالية تضر بمصالح تلك الدول نفسها التي فرضت هذه العقوبات".

وتابع: "الاقتصاد الروسي تكيف بشكل جيد مع العقوبات وحقق بعض النجاح في الظروف الجديدة (..) ضغط العقوبات سيستمر وستكون هناك محاولات لتعزيز هذا الضغط".

ويعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقتصاد بلاده الذي يبلغ حجمه 2.1 تريليون دولار لحرب طويلة، فيما لم تتحقق الآمال الغربية في إشعال أزمة اقتصادية سريعة في روسيا عبر فرض بعض من أشد العقوبات صرامة على الإطلاق.

ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا في روسيا بنسبة 2.2 بالمئة لهذا العام، وهو معدل أسرع من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، على الرغم من خفض الصندوق في الشهر الماضي لتوقعاته للنمو لعام 2024 إلى 1.1 بالمئة.