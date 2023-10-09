زعيم الأغلبية في الشيوخ الأمريكي يحثّ الصين على دعم إسرائيل

دعا زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، اليوم الإثنين، الصين إلى دعم إسرائيل بعد الهجمات التي نفذتها حركة حماس، وعبّر عن "خيبة الأمل" لأن بكين لم تظهر "أي تعاطف" مع إسرائيل.

وردًّا على ذلك، حثّت وزارة الخارجية الصينية "الأطراف المعنية" على التزام الهدوء وإنهاء الأعمال القتالية على الفور لحماية المدنيين، مضيفة أن "الطريق الأساس للخروج من الصراع يَكمن في تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة".

ويرأس "شومر" وفدًا من أعضاء الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في رحلة إلى آسيا، تشمل أيضًا كوريا الجنوبية واليابان. وتهدف الجولة إلى تعزيز المصالح الاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة. وفي الصين، تأمل المجموعة أن تلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ.