زعيم الأغلبية في الشيوخ الأمريكي يحثّ الصين على دعم إسرائيل
دعا زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، اليوم الإثنين، الصين إلى دعم إسرائيل بعد الهجمات التي نفذتها حركة حماس، وعبّر عن "خيبة الأمل" لأن بكين لم تظهر "أي تعاطف" مع إسرائيل.
وردًّا على ذلك، حثّت وزارة الخارجية الصينية "الأطراف المعنية" على التزام الهدوء وإنهاء الأعمال القتالية على الفور لحماية المدنيين، مضيفة أن "الطريق الأساس للخروج من الصراع يَكمن في تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة".
ويرأس "شومر" وفدًا من أعضاء الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في رحلة إلى آسيا، تشمل أيضًا كوريا الجنوبية واليابان. وتهدف الجولة إلى تعزيز المصالح الاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة. وفي الصين، تأمل المجموعة أن تلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وقال شومر خلال اجتماع مع وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" في بكين "إن الأحداث الجارية في إسرائيل مروّعة. أحثّكم والشعب الصيني على الوقوف إلى جانب الشعب الإسرائيلي وإدانة هذه الهجمات الجبانة الوحشية".
وأضاف "بصراحة، شعرت بخيبة أمل كبيرة بسبب بيان وزارة الخارجية الذي لم يُظهر أي تعاطف أو دعم لإسرائيل خلال هذه الأوقات العصيبة".
وقال "وانغ" إنه يأمل أن تساعد هذه الزيارة الولايات المتحدة على فهم الصين بطريقة أكثر دقة، ومساعدة واشنطن على رؤية الصين بطريقة أكثر موضوعية، مع إدارة التناقضات القائمة بشكل أكثر منطقية.