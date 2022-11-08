زيلينسكي يدعو نتنياهو لزيارة كييف

تحدث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينكسي، الإثنين، لأول مرة منذ إعلان نتائج الانتخابات الإسرائيلية مع رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، المرشح لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، حيث دعاه لزيارة كييف.

وخلال المحادثة، أكد نتنياهو للرئيس الأوكراني أنه "سيدرس القضية الأوكرانية بعد تعيينه رسمياً في المنصب"، وفق ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.

وقال مسؤولون أوكرانيون، بحسب الصحيفة، إن "زيلينسكي طرح خلال المحادثة مع نتنياهو طلب الحصول على أسلحة إسرائيلية".

ووفق المسؤولين، دعا زيلينسكي نتنياهو لزيارة العاصمة الأوكرانية كييف، في القريب العاجل.

من جانبه، أكد مكتب نتنياهو أن "زيلينسكي اتصل برئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو وهنأه بفوزه في الانتخابات".

وذكر بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن "المحادثة التي جرت بين الطرفين دافئة وشخصية".

يشار إلى أن نتنياهو قال خلال الحملة الانتخابية إنه "سيفكر في تزويد أوكرانيا بالسلاح الإسرائيلي إذا تم انتخابه، وسيدرس أيضاً إمكانية القيام بدور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا".

وفشلت الوساطة السابقة التي قام بها رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت في وضع حد لإنهاء الحرب بين الطرفين.

في غضون ذلك، لم يتصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنتنياهو حتى اللحظة لتهنئته بالفوز بالانتخابات الإسرائيلية.