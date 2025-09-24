ترامب يلغي اجتماعا حاسما مع الديمقراطيين ويحذر من "مرحلة قاسية"

في خطوة تصعيدية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلغاء الاجتماع الذي كان مقررًا، الخميس المقبل، مع قادة الحزب الديمقراطي في مبنى الكونغرس، متهمًا الديمقراطيين بالإكثار من المطالب التي يقدمونها للتفاوض بشأنها.

ترامب، الذي لم يغلق الباب أمام إمكانية لقاء مستقبلي مع قادة الحزب الديمقراطي، حذر من مرحلة طويلة وقاسية ما لم يتخلَّ الديمقراطيون عن مطالبهم بإدخال التعديلات التي يرغبونها على برامج الرعاية الصحية.

وقال ترامب على منصات التواصل الاجتماعي إن أي اجتماع مع القادة الديمقراطيين لن يكون مثمرًا، مشيرًا إلى أنهم يهددون بإغلاق الحكومة الأمريكية ما لم يوافق الجمهوريون على زيادة تمويل برامج الرعاية الصحية المخصصة لفئات معينة من الأمريكيين.

وكان البيت الأبيض أعلن مطلع الأسبوع الحالي أن الرئيس ترامب وافق على عقد لقاء مع زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفري، قبل أن يتراجع لاحقًا عن هذه الموافقة ويقرر إلغاء الاجتماع.

من جهته، كتب شومر على منصة "إكس": عندما يهدأ سيكون الوقت مناسبًا للتفاوض حول برامج الرعاية الصحية التي تعني الكثير لملايين الأمريكيين.

اللقاء الذي تم إلغاؤه كان من وجهة نظر مسؤولي البيت الأبيض الفرصة الأخيرة أمام ترامب والقادة الديمقراطيين لتجنب الإغلاق الحكومي الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بدءًا من ليلة نهاية الشهر الحالي.

إنقاذ الحكومة

من جانبهم، قال نواب جمهوريون في الكونغرس لـ"إرم نيوز" إن الديمقراطيين بإمكانهم إنقاذ الحكومة من الإغلاق بالموافقة على مقترح حزمة إنفاق مؤقتة تمتد إلى نهاية شهر نوفمبر المقبل، وهو خيار سيوفر الوقت الكافي لقادة الحزبين وإدارة الرئيس ترامب للتفاوض حول نقاط الخلاف القائمة حاليًّا بينهم.

هذا المقترح، بحسب النواب الجمهوريين، لن يكون بحاجة إلى وقت طويل لبحثه لأنه لوقت قصير ومحدد، ولكنه كفيل بتجنيب السيناريو السيّئ الذي سوف يؤدي إلى شلل الحكومة الفيدرالية.

وفي المقابل، أبلغ نواب ديمقراطيون، "إرم نيوز" أن هذا المقترح الجمهوري لا يحل الخلاف القائم، وأن برنامج الرعاية الصحية أساسي في حياة ملايين الأمريكيين ولا يمكن تأجيل مناقشته لوقت إضافي، خاصة بعد اختيار الجمهوريين صياغة مشروع قانون الإنفاق المختلف عليه بصورة منفردة من دون إشراك الديمقراطيين في صياغته.