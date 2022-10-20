مجلة: أوروبا "قد تواجه مأزقًا" إذا سيطر الجمهوريون على الكونغرس

قالت مجلة أمريكية، اليوم الخميس، إن أوروبا "قد تواجه مأزقًا" إذا ما سيطر الحزب الجمهوري على الكونغرس في الانتخابات التشريعية الأمريكية، والذي من المتوقع أن "يخفض المساعدات لأوكرانيا ويجبر الحلفاء الأوروبيين على رفع الإنفاق الدفاعي".

ورأت مجلة "بوليتيكو"، أن أوروبا "تستيقظ على حقيقة مقلقة"، هي أنها قد تفقد قريبًا راعيها القوي من حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أوكرانيا.

ومع توقعات بأن يحقق المحافظون مكاسب في الانتخابات التشريعية، أوائل الشهر المقبل، قد يصبح فجأة أكبر مانح للجهود الحربية الأوكرانية "أكثر بخلًا" في عام 2023، وفقًا للمجلة.

وقالت المجلة في تقريرها: "بالفعل، كان من الصعب إقناع جميع أعضاء الناتو الأوروبيين بتخصيص 2٪ من ناتجهم الاقتصادي للإنفاق الدفاعي، والآن يتعرضون لضغوط متزايدة من الولايات المتحدة لزيادة الإنفاق أكثر، ويأتي ذلك وسط نقاش صعب بالفعل في جميع أنحاء أوروبا حول كيفية إعادة ملء مخزوناتها العسكرية المتضائلة مع تمويل إعادة بناء أوكرانيا في الوقت نفسه".

سيطرة الجمهوريين

وأضافت المجلة: "ومع ذلك، فإن الشعار السائد بين الجمهوريين الأمريكيين - الذين تظهر استطلاعات الرأي أنهم مرشحون للسيطرة على أحد مجلسي الكونغرس بعد انتخابات الشهر المقبل – هو أن أوروبا بحاجة إلى زيادة الإنفاق أكثر".

ونقلت المجلة عن تيم بيرشيت من الحزب الجمهوري وعضو في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، قوله: "يحتاج حلفاؤنا في أوروبا إلى البدء بمعالجة المشكلة في ساحتهم الخلفية قبل أن يطلبوا منا أي مشاركة أخرى".

وأشارت المجلة إلى أنه "بينما فتحت الحكومات الأوروبية محافظها ومخزوناتها العسكرية لأوكرانيا عند مستويات قياسية، فإن المساعدة العسكرية التي تقدمها واشنطن لكييف لا تزال أكبر بكثير من المعونات الأوروبية"، مضيفة أن "هذا تفاوت يحرص الجمهوريون على تسليط الضوء عليه، وهم يجادلون بأن الحرب الروسية في أوكرانيا تمثل تهديداً أكبر بكثير لأوروبا مما هي عليه بالنسبة للولايات المتحدة".

ونبهت المجلة إلى أن "هذه المواقف يمكن أن تعني نتيجة واحدة، وهي تغيراً في مسار واشنطن إذا سقط الكونغرس تحت سيطرة المحافظين".

وفي هذا السياق، أوضح تيم بورشيت: "إنه لأمر مروع ما يفعله الروس"، لكنه أوضح أنه "يرى الصين وعصابات المخدرات على أنها أكثر تهديداً للولايات المتحدة الأمريكية مما يحدث في أوكرانيا".

رفع الإنفاق الدفاعي

ومنذ أن شنت روسيا هجومها على أوكرانيا في أواخر شباط/فبراير الماضي، تعهدت العواصم الأوروبية برفع الإنفاق الدفاعي بأكثر من 200 مليار يورو (200 مليار دولار).

وتعهد حلفاء "الناتو" في عام 2014 بالسعي لتحقيق هدف إنفاق عند 2% من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع في غضون عقد من الزمن، بحسب المجلة، التي لفتت إلى أن "عدداً متزايداً منهم يسعون لتحقيق الهدف، لكن واشنطن تريدهم أن يذهبوا إلى أبعد من ذلك".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن نسبة 2% هي "ما نتوقعه" من الحلفاء الأوروبيين، مضيفاً: "نشجع البلدان على تجاوز نسبة 2% لأننا سنضطر إلى زيادة الاستثمار في توسيع القواعد الصناعية والتأكد من أننا نقوم بالأشياء الصحيحة لاستبدال بعض ما تم توفيره لأوكرانيا".

وجاء في وثيقة "استراتيجية الأمن القومي" الصادرة عن واشنطن أخيراً: "بينما نزيد مساهماتنا الكبيرة في قدرات حلف الناتو وجاهزيته، سوف نعتمد على حلفائنا لمواصلة تحمل مسؤولية أكبر من خلال زيادة إنفاقهم وقدراتهم ومساهماتهم".

هدف صعب

ورأت المجلة أنه "طموح سيكون صعباً بالنسبة للعديد من صانعي السياسة الأوروبيين الذين يواجهون هم أنفسهم مشاكل اقتصادية في الداخل"، لافتة إلى أن "المملكة المتحدة، على سبيل المثال، التزمت بتحقيق هدف 3% من الإنفاق الدفاعي، لكنها أقرت أخيراً أن شكل الزيادة يمكن أن يتغير مع تغير السياسات الأخيرة التي تضر بالاقتصاد".

وبينت المجلة أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سلكت طريق "التشجيع الودي" تجاه أوروبا، بدلاً من "استفزاز" شركائها، مضيفة: "لكن الجمهوريين ليسوا حريصين على اتخاذ مثل هذه اللهجة البهيجة، وإذا سيطروا على الكونغرس، فسيكون للجمهوريين دور ورأي أكبر في سياسات الولايات المتحدة والنبرة الصادرة عن واشنطن".

وفي تصريحات أخيرة، قال زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن كارثي: "أعتقد أن الناس سيواجهون ركوداً ولن يكتبوا شيكاً على بياض لأوكرانيا".

وأضاف: "هناك أشياء لا تقوم بها إدارة بايدن محلياً. إن عدم القيام بالمطلوب سيثير تساؤلات بين الناس. صحيح أن أوكرانيا مهمة، لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن تكون الشيء الوحيد الذي يفعلونه، ولا يمكن أن يكون شيكاً على بياض".

ونقلت المجلة عن ماكس بيرجمان، مدير برنامج أوروبا في "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" في واشنطن، قوله: "لقد أصبح الأمر أكثر صعوبة؛ لأن الإحساس هو أننا نفعل كل شيء، وأن الأوروبيين ليسوا كذلك".