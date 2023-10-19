فرنسا تطلق سراح اثنين من أكبر القراصنة الإسبان
نقلت صحيفة "إل موندو" الإسبانية، أن وزارة العدل الفرنسية أطلقت، يوم الخميس الماضي، سراح متسللين اثنين من الإسبان، كان تم القبض عليهما الصيف الماضي بتهمة مهاجمة 26 شركة فرنسية. حيث أُفترض أنهما طالبَا بفدية قدرها مليون دولار، لكن التحقيق والاستماع الشفوي أوضح أن التحقيق السابق ليس له أي مصداقية.
وبحسب الصحيفة، كان مكتب المدعي العام طلب في تموز/ يوليو 2023 سجن الرجلين الموقوفين، ونسبت إليهما الشرطة الفرنسية أكبرعدد من الهجمات التي تم تنفيذها حتى الآن على الخوادم في فرنسا.
وتم وقتذاك الإبلاغ عن هجوم على العديد من شركات الخدمات اللوجستية والنقل، ما أدى إلى خسائر تقدر بأكثر من ثلاثة ملايين يورو.
وأضافت الصحيفة أن الشرطة الفرنسية كشفت المتسللين الإسبانيين المزعومَين وأبلغت الإنتربول. حيث تم القبض عليهما في مدريد ووضعهما تحت تصرف المحكمة الوطنية التي أطلقت سراحهما واستدعتهما إلى جلسة، الخميس الماضي، في باريس.
وتمكن المحامي خبير جرائم الإلكترونية، خوان غونزالو أوسبينا، من إقناع السلطات الفرنسية بسحب الطلب الأوروبي ضد موكليه، بالموافقة على أن هذا المثول الطوعي سيتم في التواريخ التي تحددها المحكمة.
وخلال الجلسة، طلب مكتب المدعي العام الفرنسي السجن غير المشروط دون كفالة للمتسللين، لكن الدفاع شكك في تقريرالشرطة، واتهمه بالتخمين بدلًا من الإثبات. ما مكَّن الدفاع من تفكيك تحقيقات الشرطة، بعدما قدّر قاضي الضمان نفسه أن التحقيق كان غارقًا في "شك معقول". إذ إنهما متهمان بتنفيذ أكثر من 200 هجوم، ولكن ليس هناك أكثر من خمس ضحايا بمبالغ مالية مطلوبة لم تصل إلى 5000 يورو.
المصدر: صحيفة "إل موندو" الإسبانية