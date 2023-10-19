فرنسا تطلق سراح اثنين من أكبر القراصنة الإسبان

نقلت صحيفة "إل موندو" الإسبانية، أن وزارة العدل الفرنسية أطلقت، يوم الخميس الماضي، سراح متسللين اثنين من الإسبان، كان تم القبض عليهما الصيف الماضي بتهمة مهاجمة 26 شركة فرنسية. حيث أُفترض أنهما طالبَا بفدية قدرها مليون دولار، لكن التحقيق والاستماع الشفوي أوضح أن التحقيق السابق ليس له أي مصداقية.

وبحسب الصحيفة، كان مكتب المدعي العام طلب في تموز/ يوليو 2023 سجن الرجلين الموقوفين، ونسبت إليهما الشرطة الفرنسية أكبرعدد من الهجمات التي تم تنفيذها حتى الآن على الخوادم في فرنسا.

وتم وقتذاك الإبلاغ عن هجوم على العديد من شركات الخدمات اللوجستية والنقل، ما أدى إلى خسائر تقدر بأكثر من ثلاثة ملايين يورو.