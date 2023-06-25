بريغوجن يغادر مقر الجيش الروسي في روستوف (فيديو)

أظهر مقطع مصور نشرته وكالة الإعلام الروسية على تطبيق تيليجرام، مساء السبت، يفغيني بريغوجن رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة وهو يغادر مقر الجيش الروسي وسط مدينة روستوف، في سيارة دفع رباعي.

ووافق بريغوجن في وقت سابق على إنهاء تمرد ضد القيادة العسكرية الروسية بعد وساطة من رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، وقال الكرملين إنه سينتقل إلى بيلاروسيا بموجب الاتفاق المبرم.