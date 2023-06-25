بريغوجن يغادر مقر الجيش الروسي في روستوف (فيديو)
أظهر مقطع مصور نشرته وكالة الإعلام الروسية على تطبيق تيليجرام، مساء السبت، يفغيني بريغوجن رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة وهو يغادر مقر الجيش الروسي وسط مدينة روستوف، في سيارة دفع رباعي.
ووافق بريغوجن في وقت سابق على إنهاء تمرد ضد القيادة العسكرية الروسية بعد وساطة من رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، وقال الكرملين إنه سينتقل إلى بيلاروسيا بموجب الاتفاق المبرم.
وبعد أن يغادر بريغوجين روسيا إلى بيلاروسيا، لن يواجه اتهامات بعد أن أنهى، السبت، تقدم قواته نحو موسكو بموجب اتفاق أبرمه مع الكرملين لطي صفحة أخطر أزمة أمنية في روسيا منذ عقود.
وبعد أن وعد في اليوم السابق بـ"تحرير الشعب الروسي" من خلال إرسال قواته باتجاه موسكو، أعلن بريغوجين تراجعه من أجل تجنب إراقة "الدماء الروسية"، قائلاً: "أرتالنا تعود أدراجها إلى المعسكرات الميدانية".
كما أعلن حاكم منطقة روستوف الروسية (جنوب غرب) فاسيلي غولوبيف، مساء السبت، أن قوات المجموعة غادرت المدينة بعدما احتلت صباحاً مقر الجيش الروسي فيها، والذي يعد مركز العمليات في أوكرانيا.
وصدر قرار إنهاء التمرد بعد أن صار مقاتلو فاغنر في وقت سابق السبت على مسافة تقل عن 400 كيلومتر من العاصمة.