صور لسجين مضرب عن الطعام تثير الغضب في إيران

أثارت صور تداولتها مواقع للتواصل الاجتماعي، يُعتقد أنها لطبيب إيراني مسجون يبدو عليه المرض والنحول بعدما أعلن إضرابا عن الطعام دعما للمظاهرات التي خرجت ضد فرض ارتداء الحجاب، غضبا وتحذيرات من أنه يواجه خطر الموت.

وقال محام إن موكله الذي يدعى فرهاد ميثمي (53 عاما) المسجون منذ 2018 لدعمه ناشطات رفضن سياسة فرض الحجاب بدأ إضرابه عن الطعام في السابع من أكتوبر تشرين الأول، احتجاجا على حملة قمع حكومية على المتظاهرين سقط فيها قتلى.