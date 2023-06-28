زيلينسكي يستبعد أي خطة سلام تحول الحرب في أوكرانيا لـ"صراع مجمّد"

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إنه لن يقبل أي اقتراح سلام يحول الحرب الروسية في بلاده إلى "صراع مجمّد".

وأشارت تصريحات زيلينسكي، في خطاب ألقاه أمام البرلمان في يوم الدستور الأوكراني، إلى أنه لا يزال يعارض أي خطة سلام تبقي على المكاسب التي حققتها روسيا على الأرض منذ بدء الحرب في شباط/ فبراير 2022.

وقال إن "أوكرانيا لن توافق على أي شكل من أشكال الصراع المجمّد".

ووضع زيلينسكي "صيغة" سلام من 10 نقاط تشمل استعادة وحدة أراضي أوكرانيا، وانسحاب القوات الروسية، واستعادة حدود الدولة الأوكرانية.

وشنت كييف هجوما مضادا في محاولة لاستعادة الأراضي التي فقدتها، لكن القوات الروسية لا تزال تسيطر على مساحات كبيرة من الأراضي في شرق وجنوب أوكرانيا.