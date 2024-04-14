لوفيغارو: الهجوم الإيراني يهدف لتجنب المواجهة المباشرة مع أمريكا وإسرائيل

قال تقرير نشرته صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية إن الهجوم غير المسبوق لإيران على إسرائيل، باستخدام أكثر من 200 صاروخ وطائرة دون طيار، يهدف إلى تجنب مواجهة مباشرة مع إسرائيل والولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة على لسان تييري كوفيل، الأخصائي في شؤون إيران والباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية (IRIS)، قوله إن الجيش الإسرائيلي أعلن أنه اعترض 99% من الصواريخ والطائرات المسيرة التي تطلقها إيران، وتبرر الأخيرة هذا الهجوم بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة حول شرعية الدفاع، لا سيما بعد هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق.