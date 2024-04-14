لوفيغارو: الهجوم الإيراني يهدف لتجنب المواجهة المباشرة مع أمريكا وإسرائيل
قال تقرير نشرته صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية إن الهجوم غير المسبوق لإيران على إسرائيل، باستخدام أكثر من 200 صاروخ وطائرة دون طيار، يهدف إلى تجنب مواجهة مباشرة مع إسرائيل والولايات المتحدة.
ونقلت الصحيفة على لسان تييري كوفيل، الأخصائي في شؤون إيران والباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية (IRIS)، قوله إن الجيش الإسرائيلي أعلن أنه اعترض 99% من الصواريخ والطائرات المسيرة التي تطلقها إيران، وتبرر الأخيرة هذا الهجوم بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة حول شرعية الدفاع، لا سيما بعد هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق.
وأوضح كوفيل أن الهجوم لم يكن مفاجئًا، مستشهدًا بالتصريحات الأخيرة للمرشد الأعلى علي خامنئي الذي وعد بالرد على الهجوم ضد القنصلية الإيرانية، مؤكدا أن الدفاع عن الأراضي الإيرانية هو هاجس النظام الذي يطالبه بالرد، لا سيما بعد ارتفاع ضحايا الغارة على القنصلية الإيرانية في سوريا.
وأضاف أن إيران تبنت أيضًا نهج "الصبر الاستراتيجي"؛ بهدف تجنب الصراع المباشر مع أمريكا وإسرائيل، مؤكدا أن إرسال الطائرات دون طيار والصواريخ لمسافات طويلة، ذات القدرة على الرد والاعتراض على نطاق واسع من قبل الطيران الأمريكي، بمثابة محاولة فقط للاستجابة لهذه المعادلة المعقدة.