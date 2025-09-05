ترامب يوقع أمرًا بتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أمرًا بتطبيق الرسوم الجمركية المخفضة المعلنة في يوليو/تموز، على واردات السيارات والسلع الأخرى من اليابان.

وتقل حالة عدم اليقين بالنسبة لقطاع السيارات الياباني الضخم، ويتأكد اتفاق لاستثمارات يابانية بقيمة 550 مليار دولار في مشاريع أمريكية، بإضفاء الطابع الرسمي على الاتفاق بين الولايات المتحدة وحليفها الآسيوي الرئيسي بعد مفاوضات استمرت لأشهر.

وتدخل الرسوم الجمركية المخفضة على السيارات اليابانية حيز التنفيذ بعد 7 أيام من نشر الأمر، بحسب "رويترز".

ويعني أمر ترامب أن التعريفات الجمركية الأمريكية على السيارات اليابانية، التي تبلغ حاليًا 27.5٪، ستنخفض إلى 15٪ وتدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية الشهر الجاري، حسبما ذكرت رويترز نقلاً عن مصدر حكومي ياباني.

وكانت الرسوم التي فرضها ترامب على الشحنات العالمية قد تسببت في أضرار بالغة لشركات صناعة السيارات اليابانية.

وفي الشهر الماضي، قالت شركة تويوتا إنها تتوقع خسائر تقارب 10 مليارات دولار جراء الرسوم على صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة.

وينص أمر ترامب على أن اليابان "تعمل على التنفيذ السريع لزيادة مشترياتها من الأرز الأمريكي بنسبة 75٪... ومشتريات السلع الزراعية الأمريكية، بما في ذلك الذرة وفول الصويا والأسمدة والإيثانول الحيوي"، وغيرها من المنتجات الأمريكية، بإجمالي ثمانية مليارات دولار سنويًا.

وفي إطار الاتفاق، ستشتري اليابان 100 طائرة بوينغ، وترفع الإنفاق الدفاعي مع الشركات الأمريكية إلى 17 مليار دولار سنويًا، مقابل 14 مليار دولار حاليًا، حسبما قال البيت الأبيض في يوليو/تموز.

وقالت اليابان، في يوليو/تموز، إن حصة وارداتها من الأرز الأمريكي قد تزيد بموجب الإطار الحالي، لكن الاتفاق "لا يضحي" بالزراعة اليابانية.

ويؤكد الأمر الذي وقعه ترامب موافقة الحكومة اليابانية على استثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة في مشاريع ستختارها الحكومة الأمريكية.

وبلغ حجم التجارة بين البلدين نحو 230 مليار دولار في عام 2024، حين حققت اليابان فائضًا تجاريًا بلغ حوالي 70 مليار دولار.