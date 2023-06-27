بوتين: الروس حكموا على أي اضطراب داخلي بالفشل
أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بما وصفه "صمود وتضامن المجتمع المدني مع الدولة"، إزاء "تمرد" قوات "فاغنر"، معتبرا أن "هذا التضامن شكل ركنا أساسيا في الوحدة الوطنية".
ووفق وسائل إعلام روسية، وجه الرئيس بوتين كلمة يوم الاثنين شكر فيها المواطنين الروس على "صمودهم وتضامنهم"، مؤكدا أنهم أظهروا أعلى تعاضد للمجتمع والسلطة على جميع المستويات.
وأضاف بوتين مخاطبا الروس "شكرا لكم على مثابرتك ووحدتكم ووطنيتكم، فلقد أظهر هذا التضامن المدني أن أي ابتزاز وأي محاولة لإحداث اضطراب داخلي محكوم عليها بالفشل".
وأوضح الرئيس الروسي أن هذه التضامن والتعاضد ظهر على كافة المستويات، لاسيما من السلطة التنفيذية والتشريعية.