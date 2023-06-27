بوتين: الروس حكموا على أي اضطراب داخلي بالفشل

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بما وصفه "صمود وتضامن المجتمع المدني مع الدولة"، إزاء "تمرد" قوات "فاغنر"، معتبرا أن "هذا التضامن شكل ركنا أساسيا في الوحدة الوطنية".

ووفق وسائل إعلام روسية، وجه الرئيس بوتين كلمة يوم الاثنين شكر فيها المواطنين الروس على "صمودهم وتضامنهم"، مؤكدا أنهم أظهروا أعلى تعاضد للمجتمع والسلطة على جميع المستويات.