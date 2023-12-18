البيت الأبيض يتهم ترامب بـ"الفاشية"

دان البيت الأبيض، الأحد، دونالد ترامب لاستخدامه ما وصفه بأنه خطاب أشبه بالفاشي بعد أن قال الرئيس السابق إن المهاجرين "يسممون دماء بلادنا".

كذلك اتّهم البيت الأبيض ترامب بـ"الإشادة بالدكتاتوريين" لاستخدامه اقتباسات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تجمع حاشد يوم السبت في ولاية نيوهامشر التي ستختار الشهر المقبل مرشحا جمهوريا لمواجهة الرئيس الديموقراطي جو بايدن الساعي للفوز بولاية ثانية في انتخابات 2024.

وأفاد بيان لنائب المتحدثة باسم البيت الأبيض آندرو بيتس أن "ترداد الخطاب المقيت للفاشيين ودعاة تفوّق العرق الأبيض العنيفين والتهديد بقمع أولئك الذين يختلفون مع الحكومة هي هجمات خطيرة على كرامة جميع الأمريكيين وحقوقهم وعلى ديموقراطيتنا وعلى السلامة العامة وأنه عكس كل ما نمثله كأمريكيين".