توصّل واشنطن وبكين إلى إطار اتفاق بشأن تيك توك

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وشعار تيك توكالمصدر: أ ف ب
قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة والصين توصلتا إلى اتفاق إطاري بشأن تيك توك في إطار محادثات أوسع نطاقا بشأن الرسوم الجمركية والسياسات الاقتصادية اختتمت في مدريد اليوم الاثنين.

ومن شأن الاتفاق السماح باستمرار عمل تيك توك في الولايات المتحدة، التي كان مهددا فيه بالإغلاق في 17 سبتمبر/ أيلول ما لم ينتقل إلى ملكية أمريكية، بحسب "رويترز".

وقال بيسنت لصحفيين بمدريد في ختام المحادثات التي استمرت يومين "الإطار هو للانتقال إلى ملكية أمريكية" دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير إنه قد يكون هناك تمديد قصير بعد الموعد النهائي المحدد لتيك توك في 17 سبتمبر أيلول لإتمام الاتفاق الإطاري.

وقال بيسنت "ما كان للتمديد أن يكون مطروحا دون إطار عمل".

وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ سيتحدثان يوم الجمعة.

وهددت الولايات المتحدة في وقت سابق من اليوم بالمضي في حظر تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير ما لم تتنازل الصين عن مطالبها بتقديم تنازلات بخصوص تخفيض الرسوم الجمركية والقيود التكنولوجية في إطار صفقة بشأنه.

ورجح بيسنت عقد جولة أخرى من المحادثات في الأيام المقبلة لمناقشة قضايا التجارة والسياسات الاقتصادية.

وأضاف أن الجانبين ناقشا أيضا سبل التعاون في مجال غسل الأموال والحد من تجارة الفنتانيل غير المشروعة.



