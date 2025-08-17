روبيو يحذر من "عقوبات جديدة محتملة" على روسيا إذا لم يتم التوصل لاتفاق سلام في أوكرانيا
اندلاع حريق ضخم في مستودع جنوب طهران (فيديو)
دخان يتصاعد إثر حريق بمستودع جنوب طهرانالمصدر: وسائل إعلام إيرانية
إرم نيوز
17 أغسطس 2025، 4:08 م

اندلع عصر اليوم الأحد، حريق كبير في مستودع لزيوت محركات السيارات قرب شهر ري جنوب العاصمة الإيرانية طهران.

52c3eff0-22e0-486c-a324-943dee884edc

وشوهدت أعمدة كثيفة من الدخان الأسود تغطي سماء العاصمة، ووصلت حتى ميدان آزادي (ميدان الحرية)، الواقع على مدخل العاصمة.

وهرعت فرق الإطفاء إلى موقع الحادث، فيما تتواصل عمليات السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المباني والمناطق المجاورة.

fd7192d6-cec9-481a-9eb9-ac8cd87311e9

وقال جلال ملكي، المتحدث باسم منظمة الإطفاء وخدمات السلامة في بلدية طهران، إن الحريق ضخم للغاية وحدث بمستودع للمواد النفطية والزيوت جنوب العاصمة.

وبيّن أن المستودع تابع لشركة خاصة وتخزّن فيه مواد نفطية وزيوت قابلة للاشتعال.

وأشار ملكي إلى أنه "نظراً لحجم الحريق، تم إرسال فرق من سبع محطات إطفاء إلى الموقع، وتواصل الفرق حالياً عمليات السيطرة على النيران".

ولم تُعلن بعد تفاصيل عن الخسائر البشرية أو حجم الأضرار المادية، فيما يُنتظر صدور بيان رسمي من السلطات الإيرانية.

