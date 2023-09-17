مالي والنيجر وبوركينا فاسو توقع ميثاق تأسيس "تحالف دول الساحل"

وقعت مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي ثلاث دول في منطقة الساحل غرب أفريقيا تحكمها مجالس عسكرية، اتفاقًا أمنيًا، السبت، تعهدت فيه بمساعدة بعضها البعض في حالة وقوع أي تمرد أو عدوان خارجي.

وتبذل الدول الثلاث جهودا لاحتواء متمردين إسلاميين على صلة بتنظيمي القاعدة و"داعش"، وتوترت أيضًا علاقاتها مع جيرانها والشركاء الدوليين بسبب الانقلابات.

وكان الانقلاب الأخير في النيجر سببًا في إحداث شرخ إضافي بين الدول الثلاث والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي هددت باستخدام القوة لاستعادة الحكم الدستوري في البلاد، وتعهدت مالي وبوركينا فاسو بتقديم المساعدة للنيجر إذا تعرضت لهجوم.