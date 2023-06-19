وسط توترات شديدة.. لقاء "تحسين العلاقات" يجمع وانغ يي وبلينكن

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، اليوم الإثنين، مع كبير مسؤولي الشؤون الخارجية وانغ يي، في العاصمة بكين.

ويأتي اللقاء في اليوم الأخير من رحلة وزير خارجية الولايات المتحدة بلينكن، إلى بكين، التي يجريها بهدف تحسين العلاقات المتوترة بشدة بين البلدين.

والتقى المسؤولان في دار ضيافة الدولة "دياويوتاي" بالعاصمة بكين، وتبادلا المجاملات لفترة وجيزة قبل التوجه إلى اجتماع مغلق.

وسبق هذا الاجتماع، لقاء آخر بين بلينكن وتشين قانغ عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني، الذي أكد أن العلاقات الصينية - الأمريكية في أدنى مستوياتها منذ إقامتها.

وشدد المسؤول الصيني على أن ذلك لا يخدم المصالح الأساسية للشعبين ولا يلبي التطلعات المشتركة للمجتمع الدولي، بحسب وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء.

وعبرت الصين عن أملها في أن تتبنى الولايات المتحدة تصورا موضوعياً وعقلانياً تجاه الصين، وأن تتعامل مع الأحداث غير المتوقعة والعارضة على نحو هادئ ومهني وعقلاني، بحسب الوكالة.