قاد "ثورة" تنحي بايدن.. هل سيكون جورج كلوني مرشح الديمقراطيين للرئاسة 2028؟

كشف قياديون بالحزب الديمقراطي الأمريكي، عن إجراء نقاش جدّي داخل أروقة الحزب يهدف إلى استكشاف فرص تقديم نجم هوليوود "جورج كلوني، كمرشح عن الحزب في انتخابات الرئاسة المقررة عام 2028.

وقال القادة الديمقراطيون لـ"إرم نيوز"، إن النقاش الدائر، حالياً، يجري على مستوى رفيع بين قيادات الحزب، ويتسم بالجدية، مؤكدين أنه تم اطلاع جورج كلوني نفسه على الموضوع.

وترى القيادات، أن نجم هوليوود، أظهر في العقدين الأخيرين حضوراً لافتاً داخل الحزب، وهو ما تجسده مواقفه الثابتة ودعمه لأصوات التغيير بين قيادات الحزب، خاصة الأصوات الواعدة والتي تحمل رسائل سياسية تعبر عن التفاؤل والسعي للتغيير في المجتمع الأميركي.

وبحسب المصادر، فإن كلوني يعتبر واحداً من كبار المانحين الدائمين للحزب الديمقراطي في جميع الاستحقاقات الانتخابية خلال العقد الأخير، كما أنه أظهر قوة وشراسة في الدفاع عن سياسات الحزب في وجه انتقادات الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب وهجمات أنصاره في حركة "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى".

دور حاسم في تنحي بايدن

يقول القادة الديمقراطيون، إن كلوني أصبح في العامين الأخيرين صوتاً مؤثراً داخل الحزب، رغم عدم امتلاكه صفة قيادية، مشيدين بدوره المحوري في انسحاب الرئيس السابق جو بايدن من سباق الانتخابات الرئاسة، بعد أدائه الكارثي في المناظرة ضد المرشح الجمهوري حينها والرئيس الحالي دونالد ترامب.

ورغم كونه أحد أكبر المانحين والداعمين للحزب الديمقراطي ولإعادة انتخاب الرئيس بايدن لولاية ثانية، لكن الأداء غير الموفق والحالة الصحية والذهنية التي ظهر بها بايدن في تلك المناظرة ضد ترامب، دفعت بنجم هوليوود وقتها إلى كتابة مقال يطالب بايدن بالتخلّى عن سباق الرئاسة وهو المقال الذي شكل حالة رائدة بين أصوات الديمقراطيين المترددين في إعلان عدم اقتناعهم بالرهان على جدارة بايدن بالاستمرار في الدفاع عن حظوظ الحزب في انتخابات 2024.

وتؤكد مصادر "إرم نيوز"، أن كلوني كان أكثر الديمقراطيين شجاعة في التعبير عن موقفه الصريح، كما قاد، لأول مرة، نقاشاً واسعاً بين قيادات وقواعد الحزب حول ضرورة الدعوة إلى انسحاب بايدن الفوري من السباق خدمة للحزب في توقيت حرج جداً.

ويرجع الديمقراطيون الفضل لمقاله، مؤكدين أنه شكل نقطة التحول في مسار النقاش الداخلي للحزب عندما تعالت أصوات قيادية في الكونغرس لمطالبة بايدن بالانسحاب وفسح الطريق أمام بديل يحمي حظوظ الديمقراطي في الانتخابات، وهو ما تحقق عبر الدفع بكاميلا هاريس.

كلوني.. رسالة التغيير

وفي تفسيراتهم للنقاش الدائر هو إمكانية ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، ترجع قيادات ديمقراطية السبب إلى كون كلوني بات يشكل صوتاً حاسماً لدى كثير من قيادات وناشطي القواعد الديمقراطية، وأكثر من ذلك أنه لم يراعِ وهو يتبنى تلك الدعوة خسارته للكثير من الأصوات القيادية الديمقراطية النافذة في الحزب، مشيرين إلى أنه اختار أن يتدخل لما يعتبره مصلحة لأمريكا، وحماية لحظوظ الحزب الديمقراطي.

ويشرح هؤلاء في حديث لـ"إرم نيوز"، أن رغبة الحزب في الرهان على كلوني تعود إلى عدة أسباب منها أنه يأتي من خارج المؤسسة السياسية الرسمية والتقليدية في واشنطن، أما الأمر الآخر المهم هو أن كلوني يمثل قطيعة داخل أجيال من القيادات الديمقراطية التي أوصلت الحزب إلى الخسارة التاريخية، في نوفمبر من العام الماضي، وهذه القيادات لم تعد تجد القبول بين قواعد الحزب، كما أنها باتت غير قادرة على تحفيز اليافعين من الديمقراطيين.

ويرى البعض أن الحزب بحاجة إلى هذا النوع من التجديد في الوجوه والخطاب، وكذلك في تحقيق رغبة القواعد التقليدية في رؤية أسماء جديدة بدلاً عن تلك الأسماء التي ملأت المشهد لفترة تقارب ربع القرن في العاصمة واشنطن.

أزمة قيادة

ولا ينكر القادة وجود أزمة خيارات حادة داخل الحزب في المرحلة الحالية، كما يشيرون إلى وجود عدد كبير من القادة الديمقراطيين الطامحين في قيادة الحزب في المرحلة المقبلة لإدارة مرحلة التحول الجديدة في تاريخه. لكنهم يعتقدون أن كلوني يشكل فرصة جادة للديمقراطيين لإعادة بناء الصورة والخطاب، وتقديم وجه ملتزم بالقضايا الحقيقية للأمريكيين العاديين، كما أنه يجد القبول العام إضافة إلى تمتعه برصيد هائل من القبول الشعبي، وفق قولهم.

وخلُص القادة إلى أن الحزب الديمقراطي لا تنقصه في الوقت الحاضر قواعد التأييد، ولا دعم المانحين، ولا الخطاب القادر على إعادة تحشيد القواعد من الناخبين الأمريكيين، بل تنقصه قيادة جديدة تشكل قطيعة تاريخية مع القيادات التي أدارت شؤون الحزب طيلة العشرين عاماً الاخيرة، على حد وصفهم.