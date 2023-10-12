صحيفة أمريكية تحذر إسرائيل من "كمين غزة"

دعا تقرير أمريكي، اليوم الخميس، إسرائيل إلى تقييم المخاطر المحتملة التي قد تنطوي على "كمين" الهجوم البري على قطاع غزة، محذرا تل أبيب من إشعال أزمة بالمنطقة قد تستمر لأجيال، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وطالبت الصحيفة إسرائيل بتأمين دعم حلفائها الإقليميين الذين يتشاركون معها المخاوف بشأن إيران وحماس وميليشيا حزب الله لتجنب كمين غزة.

وقالت إن الأيام المقبلة ستكون دموية وصعبة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، لذا، وقبل أن تتخذ إسرائيل قرارها بشأن الهجوم البري على غزة عليها أن تملك خطة استراتيجية للخروج من غزة.

وأضافت أنه "بينما تفكر إسرائيل بالقيام بهجوم بري واسع النطاق على قطاع غزة في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس، هناك عوامل حاسمة يجب وضعها في الاعتبار".

وشددت الصحيفة على أنه "مع تزايد الخسائر البشرية والضغوط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من الضروري تقييم المخاطر المحتملة التي قد ينطوي عليها هذا الهجوم".

وأكدت الصحيفة أن هجوم حماس من شأنه أن يجبر إسرائيل على الأرجح بالقيام بغزو بري، مدركين أن التفوق التكنولوجي الذي تتمتع به قوات الدفاع الإسرائيلية قد لا يترجم بشكل جيد في المشهد الحضري المزدحم في غزة، والتي تزيد الكثافة السكانية فيها من تعقيد العمليات العسكرية.