إصابة إسرائيلي في عملية طعن قرب مدينة الخليل

أصيب مستوطن إسرائيلي بجراح خطيرة، مساء اليوم الأربعاء، بعد تعرضه لعملية طعن على يد فلسطيني بالقرب من مدينة الخليل، في الضفة الغربية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إن "مستوطنا أصيب بجراح خطيرة في عملية طعن وقعت في مستوطنة حفات يهودا، قرب الخليل"، مؤكدة أنه تم تحييد منفذ العملية، بعد أن أصيب بجراح خطيرة للغاية.

وبحسب التقارير العبرية، أقدم شاب فلسطيني على طعن مستوطن إسرائيلي، في منطقة الرقبة والرأس، بواسطة سكين كانت بحوزته، حيث جرى نقله لتلقي العلاج داخل أحد المستشفيات الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب أحمد عامر سليم أبو جنيد (21 عاماً) متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس.