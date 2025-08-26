ترامب يلوح بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا لتفادي "حرب عالمية"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إنه مستعد لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا إذا لم يوافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وقف إطلاق النار، وحذر من عواقب وخيمة لذلك.

وأضاف ترامب: "نريد نهاية، لدينا عقوبات اقتصادية. أتحدث عن عقوبات اقتصادية لأننا لن ندخل في حرب عالمية" وفق تعبيره.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي خلال اجتماع مع مجلس الوزراء في البيت الأبيض.

وفي وقت يترقب فيه العالم أي بارقة أمل لإنهاء الحرب الروسية ـ الأوكرانية، أعاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فتح ملف التسوية من زاوية جديدة، بعدما وضع جملة من الشروط المتشددة على الطاولة، ربطها مباشرة بأمن روسيا القومي وبالضمانات التي ناقشها الرئيسان فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في قمة ألاسكا.

وكشف لافروف أن أي تسوية محتملة يجب أن تمر عبر مناقشة ملف الأراضي إلى جانب توفير ضمانات أمنية لموسكو، موضحا أن أمن أوكرانيا ينبغي أن تضمنه مجموعة من الدول، تشمل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، إضافة إلى تركيا وألمانيا ودول أخرى.