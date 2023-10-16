منظمة الصحة العالمية تحض "حماس" على الإفراج عن الرهائن المدنيين

وقال مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة في تعليقات وزعها مقر المنظمة في جنيف، إن هذا النزاع "تذكير مخيف بمدى السرعة التي يمكن أن تتعرض بها صحة ملايين الأشخاص للخطر".

وأكد أمام قمة الصحة العالمية في برلين في كلمة ألقاها من مانيلا أن "الحرب لن تجلب سوى الدمار والرعب".

وأعلنت إسرائيل الحرب على حماس الأحد الماضي بعد يوم من اختراق مقاتلي الحركة أجزاء من السياج الحدودي الشائك وتنفيذهم هجمات على مقرات عسكرية وبلدات مجاورة خلفت أكثر من 1400 قتيل وأسر 155، وفق مسؤولين إسرائيليين.

وأدت سبعة أيام من القصف المتواصل إلى تسوية أحياء بالأرض ومقتل ما لا يقل عن 2670 شخصا في قطاع غزة، وإصابة 9600 آخرين، غالبيتهم من المدنيين.

وقال تيدروس "تدعو منظمة الصحة العالمية حماس إلى إطلاق سراح الرهائن المدنيين، ونحن نواصل مناشدة إسرائيل احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية المدنيين والمنشآت الصحية". واعتبر هجمات حماس "غير مبررة ومروعة"، واصفا إياها بأنها "همجية ويجب إدانتها".

وأضاف "أنا أشعر أيضا بقلق شديد حيال الهجمات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين. فالمدنيون والأطفال الأبرياء يدفعون الثمن".

وكان الجيش الإسرائيلي قد طلب من سكان شمال قطاع غزة الذين يشكلون نحو نصف سكان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة، التوجه جنوبا قبل هجوم بري متوقع.