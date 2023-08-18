قنوات تلفزيون إسرائيلية تتصدى لـ"سيطرة الحكومة على الإعلام"
اتَّحدت أكبر 3 محطات تلفزيون وهيئات إعلامية إسرائيلية، الأربعاء الماضي، بهدف إطلاق "منتدى محطات إسرائيل التلفزيونية"، وهو منتدى عمل مشترك ردًا على الإصلاحات التي يعتزم وزير الاتصالات الإسرائيلي إجراءها.
وقالت المحطات "راشيت 13" و "كيشيت 12" و "هيئة البث الإسرائيلية كان"، في بيان مشترك، إن السيطرة على سوق الإعلام أصبح هدف الحكومة التالي، مشيرة إلى أن خطة وزير الاتصالات مقدمة لسحق أحد أعمدة الديمقراطية في إسرائيل، ومن شأنها أن تسمح بالسيطرة السياسية على أجندة الإعلام.
وأضافت أن الوزير يسعى إلى إرجاع إسرائيل إلى ما كانت عليه قبل 4 عقود ليؤسس لـ"وزارة المحتوى"؛ وهي هيئة سياسية ستعمل على التحكم في الأخبار، وسوق التلفزيون في إسرائيل، ونشر بيانات التصنيف، وهذه أمور لا مثيل لها في العالم الديمقراطي.
وجاء في البيان المشترك أن مشروع القانون المتوقع يهدف كذلك إلى التدخل السافر في المجال الاقتصادي من خلال مكافأة منافذ إعلامية محددة ترغب الحكومة بمكافأتها بفوائد خاصة، وإعفاءات من الدفع، في إشارة منها إلى محطة "القناة 14" ذات التوجه اليميني.
وفي نفس الوقت، يصادر مشروع القانون حقوق القنوات المجانية، ويقضي على صناعة الإنتاج المحلي، وصناعة الموسيقى.
وقد تعهدت القنوات الثلاث بأنها من خلال المنتدى المشترك ستستخدم كافة الأدوات التي في متناولها لمنع الخطوة الخطرة، بحسب تعبيرها.
صحيفة "ذا جيروسالم بوست" الإسرائيلية