قنوات تلفزيون إسرائيلية تتصدى لـ"سيطرة الحكومة على الإعلام"

وأضافت أن الوزير يسعى إلى إرجاع إسرائيل إلى ما كانت عليه قبل 4 عقود ليؤسس لـ"وزارة المحتوى"؛ وهي هيئة سياسية ستعمل على التحكم في الأخبار، وسوق التلفزيون في إسرائيل، ونشر بيانات التصنيف، وهذه أمور لا مثيل لها في العالم الديمقراطي.

وجاء في البيان المشترك أن مشروع القانون المتوقع يهدف كذلك إلى التدخل السافر في المجال الاقتصادي من خلال مكافأة منافذ إعلامية محددة ترغب الحكومة بمكافأتها بفوائد خاصة، وإعفاءات من الدفع، في إشارة منها إلى محطة "القناة 14" ذات التوجه اليميني.

وفي نفس الوقت، يصادر مشروع القانون حقوق القنوات المجانية، ويقضي على صناعة الإنتاج المحلي، وصناعة الموسيقى.

وقد تعهدت القنوات الثلاث بأنها من خلال المنتدى المشترك ستستخدم كافة الأدوات التي في متناولها لمنع الخطوة الخطرة، بحسب تعبيرها.

صحيفة "ذا جيروسالم بوست" الإسرائيلية