إيران: لا قنوات مباشرة مع الولايات المتحدة

أكدت إيران، الأربعاء، عدم وجود أي قنوات اتصال مباشرة مع الولايات المتحدة، مشددة على أن بلادها تملك الحق في اتخاذ إجراءات مضادة إذا لم تلتزم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو الدول الغربية بتعهداتها.

وقال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الولايات المتحدة ليست في موقع يسمح لها بإصدار أحكام على قدرات إيران الدفاعية، وذلك ردًا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي الذي قال إن إيران "لا يحق لها امتلاك أي صواريخ".

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن أي تحرك عسكري من قبل إسرائيل ضد دول المنطقة سيُحمّل الولايات المتحدة جزءًا من المسؤولية، مشيرًا إلى أن التحذيرات الأمريكية الأخيرة بشأن احتمال هجوم إسرائيلي تُظهر هذا الواقع.

وأشار بقائي إلى أن إسرائيل أظهرت مرارًا عدم التزامها بالقوانين الدولية والمعايير الإنسانية والأخلاقية، وهو ما يستدعي تدخل دول المنطقة والمجتمع الدولي لكبح جماح الحرب والاعتداءات الإسرائيلية.

وفي السياق الدبلوماسي، لفت بقائي إلى أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ناقش مع نظيره العراقي فؤاد حسين في قطر مقترحات لتعزيز التفاهم والثقة بين دول المنطقة، مؤكداً ترحيب إيران بهذه المبادرة وأملها في استكمال النقاشات خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن الاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينظم تنفيذ التزامات إيران الرقابية بطريقة واضحة ومتفق عليها مع مدير عام الوكالة، محذراً من أن أي طرف لا يظهر حسن نية سيكون مسؤولاً عن عواقب ذلك.

وأضاف أن طهران تتوقع أن يكون التفاعل الأوروبي مع الاتفاق متوافقاً مع النهج الإيجابي الذي أظهرته إيران، محذراً من أن أي تصعيد أو استغلال للوضع الراهن لن يصب في مصلحة أي طرف.

وتابع بقائي: "إذا تم تفعيل آلية الزناد لإعادة فرض العقوبات الدولية، فستعتبر طهران التفاهم مع الوكالة منتهياً، وهذا لا يحتاج إلى نص مكتوب بل هو أمر بديهي"