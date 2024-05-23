آخر محطة له.. نعش الرئيس الإيراني الراحل يصل مدينة مشهد (فيديو)

وجرى نقل جثمان رئيسي من المطار إلى المكان المخصص لتشييعه في ساحة 15 خرداد على أن ينقل بعد ذلك إلى مرقد الإمام علي بن موسى الرضا ليوارى الثرى قبل صلاة المغرب، بحسب ما ذكر محسن منصوري نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية.