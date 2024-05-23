آخر محطة له.. نعش الرئيس الإيراني الراحل يصل مدينة مشهد (فيديو)
وصل نعش الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، إلى مطار مدينة مشهد الدولي شمال شرقي البلاد، لتكون آخر محطة لتشييعه ودفنه.
وأظهرت مقاطع فيديو وصول جثمان رئيسي إلى مطار مشهد قادمًا من مطار مدينة بيرجند وسط استقبال حاشد لمسؤولين عسكريين مع تواجد عائلته.
وجرى نقل جثمان رئيسي من المطار إلى المكان المخصص لتشييعه في ساحة 15 خرداد على أن ينقل بعد ذلك إلى مرقد الإمام علي بن موسى الرضا ليوارى الثرى قبل صلاة المغرب، بحسب ما ذكر محسن منصوري نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية.
وبث التلفزيون الرسمي الإيراني لحظة وصول جثمان رئيسي من بيرجند إلى مطار مدينة مشهد.
وشيع أهالي مدينة بيرجند مركز محافظة خراسان الجنوبية صباح اليوم جثمان رئيسي واثنين من مرافقيه وسط مشاركة شعبية واسعة.
وستكون مدينة مشهد، ثاني أكبر المدن الإيرانية، هي المحطة الخامسة والأخيرة في تشييعه بمسقط رأسه، فيما جرت في مدينة شهر ري جنوب طهران مراسم تشييع جثمان وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان الذي سيوارى الثرى اليوم في مرقد عبد العظيم الحسني.