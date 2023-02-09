تقرير: جونسون كسب 6 ملايين دولار مقابل خطاباته

ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أن رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون كسب ما يقرب من 6 ملايين دولار، مقابل إلقاء خطابات في فعاليات عامة.

وأشارت الصحيفة إلى أن "جونسون صرح عن دفعة مقدمة تبلغ نحو 2.5 مليون جنيه إسترليني (3 ملايين دولار) مقابل تلك الخطابات في عدد من الفعاليات".

ووفقًا لسجل المصالح المالية لأعضاء البرلمان، تلقى جونسون المبلغ في الـ3 من كانون الثاني/يناير كدفعة مقدمة مقابل ارتباطات تم ترتيبها عبر وكالة "هاري ووكر" البريطانية للعلاقات العامة.