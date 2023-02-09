تقرير: جونسون كسب 6 ملايين دولار مقابل خطاباته
ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أن رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون كسب ما يقرب من 6 ملايين دولار، مقابل إلقاء خطابات في فعاليات عامة.
وأشارت الصحيفة إلى أن "جونسون صرح عن دفعة مقدمة تبلغ نحو 2.5 مليون جنيه إسترليني (3 ملايين دولار) مقابل تلك الخطابات في عدد من الفعاليات".
ووفقًا لسجل المصالح المالية لأعضاء البرلمان، تلقى جونسون المبلغ في الـ3 من كانون الثاني/يناير كدفعة مقدمة مقابل ارتباطات تم ترتيبها عبر وكالة "هاري ووكر" البريطانية للعلاقات العامة.
ولفتت الصحيفة إلى أن جونسون كان أعلن بالفعل تلقيه ما يقرب من 1.8 مليون جنيه (2.2 مليون دولار) عن الخطب التي ألقاها منذ مغادرته داونينغ ستريت في أيلول/ سبتمبر الماضي.
وقالت الصحيفة: "بالإضافة لدفعة مقدمة قدرها 510 آلاف جنيه (615 ألف دولار) مقابل مذكراته، فإن ذلك يرفع أرباح جونسون في الأشهر الخمسة منذ تنحيه عن رئاسة الوزراء إلى ما يقرب من 5 ملايين جنيه (6 ملايين دولار)".
وكشفت الصحيفة أيضا أن شركة أنشأها جونسون، لدعم أنشطته كرئيس وزراء سابق تلقت تبرعًا بقيمة مليون جنيه (1.2 مليون دولار) من كريستوفر هاربورن، وهو مستثمر في مجال العملات المشفرة تبرَّع سابقًا لحزب المحافظين وحزب "بركسيت".
وأجبِر جونسون، على التنحي الصيف الماضي بعد استقالات جماعية من وزراء الحكومة إثر فضائح الحفلات الجماعية التي جرت في مقر رئاسة الوزراء خلال جائحة "كورونا".