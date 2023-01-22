رياضية إيرانية بعد اللجوء إلى إسبانيا: لا أشعر بنفسي مع الحجاب الإلزامي

قالت لاعبة الشطرنج الإيرانية، سارا خادم الشريعة، في أول مقابلة لها بعد انتقالها إلى إسبانيا، إنها "لا تشعر بنفسها مع الحجاب الإلزامي وقررت إنهاء هذا الوضع".

وظهرت لاعبة الشطرنج الإيرانية البالغة من العمر 25 عامًا في بطولة العالم السريعة للشطرنج في "ألماتي" بكازاخستان دون وشاح الشهر الماضي، وبعد البطولة انتقلت إلى إسبانيا وتقدمت بطلب اللجوء.

وأوضحت سارا بعد هذه البطولة، في مقابلة مع صحيفة "الباييس" الإسبانية، اليوم الأحد، أنه "قبل بطولة ألماتي كنت أرتدي الحجاب فقط عندما كانت هناك كاميرا أو كان يتم تصويري لأنني كنت ممثلة لإيران".