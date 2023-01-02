"داعش" يتبنى هجوما دمويا استهدف مطار كابول العسكري

ونشرت وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم الإرهابي، صورة انتحاري، مشيرة إلى أن "50 من مقاتلي طالبان قتلوا وجرحوا في هذا الحادث" على حدّ زعمها.

وأشارت الوكالة إلى أن "الانتحاري عند مدخل مطار طالبان العسكري كان متورطا أيضا في هجوم (فرع خراسان) للتنظيم على دار الضيافة الصينية في كابول الذي وقع في 13 من ديسمبر/كانون الأول 2022"، بحسب قولها.