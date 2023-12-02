أوكرانيا: زابوريجيا كانت "على حافة حادث نووي"

وأكدت عبر تلغرام أن مستوى الإشعاع في موقع المحطة "طبيعي".

من جهتها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان، إن المحطة "حُرمت مؤقتاً من التيار الكهربائي خلال الليل"، مشيرة إلى أنه الانقطاع الثامن هذا العام منذ بدء النزاع.

ويبدو أن انقطاع أحد الخطين يرجع إلى حادث وقع "بعيداً عن المحطة"، حسب ما أعلنت الوكالة الدولية من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي في بيان: "انقطاع التيار الكهربائي الأخير هو تذكير جديد بمدى هشاشة السلامة النووية وأمن المحطة التي يمكن أن تتأثر بأحداث بعيدة جداً عن الموقع نفسه".

ويهدد انقطاع التيار الكهربائي الأداء السليم للمحطة، بحسب إنرغوأتوم التي أشارت إلى أن المحطة كانت "على حافة حادث نووي وإشعاعي".

وتابعت أن "متخصصين أوكرانيين" تمكنوا من إعادة إمدادات الكهرباء من الشبكة الخارجية.

واتهم رئيس الشركة بيترو كوتين "قوات الاحتلال (الروسية) بعدم الاكتراث بأمن محطة زابوريجيا للطاقة النووية".

وأضاف: "سيستمرون في إثارة أوضاع خطيرة، وابتزاز العالم بأسره بحادث نووي وإشعاعي".

وتخضع محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا لسيطرة روسيا منذ بدء الغزو مطلع عام 2022.