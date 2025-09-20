عبر رسائل ووسطاء فقط.. عراقجي ينفي أي اتصال مباشر مع ويتكوف

نفى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مساء السبت، ما تداولته بعض وسائل الإعلام الغربية بشأن إجرائه محادثة مباشرة مع ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط، مؤكداً أن هذا الادعاء "لا أساس له من الصحة".

وأوضح عراقجي، في تصريح لوكالة "تسنيم"، أن ما يتم بين طهران وواشنطن يقتصر على تبادل رسائل، إما بشكل مباشر أو عن طريق وسطاء عند الضرورة، مشدداً على أنه لم يجرِ أي اتصال أو محادثة مباشرة بين الطرفين.

ويأتي هذا النفي بعد تقارير إعلامية أشارت إلى أن اتصالات جرت بين عراقجي وويتكوف، تضمنت مقترحاً إيرانياً لبدء مفاوضات عاجلة حول اتفاق مؤقت وصولاً إلى اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة.

وبحسب ما نقله مراسل "أكسيوس" عن دبلوماسيين أوروبيين، فإن المقترح الإيراني قوبل بالرفض لأنه تضمن إلغاء آلية "العودة السريعة" للعقوبات الأممية قبل أن تقوم إيران بأي خطوات عملية، مقابل تعهد شفهي فقط بتخفيف مستوى تخصيب اليورانيوم من نسبة 60%.