مباحثات أمريكية تركية حول "إنقاذ" اتفاق الحبوب

وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الروسية الثلاثاء، إنه لا توجد أسباب لتمديد اتفاق تصدير الحبوب الذي ينتهي في 17 تموز/يوليو الجاري.

وأوضحت الوزارة، في بيان اطلعت "إرم نيوز" على نسخة منه، أن موسكو ستبذل كل ما بوسعها لضمان خروج جميع السفن التجارية المشاركة في صفقة الحبوب من البحر الأسود قبل نهاية الموعد المشار إليه.

وأعربت الوزارة عن استغرابها من صمت الأمم المتحدة، وعدم إعلان الغرب بشكل علني إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية والأسمدة.