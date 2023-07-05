مباحثات أمريكية تركية حول "إنقاذ" اتفاق الحبوب
أجرى وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكي، بحثا خلاله اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.
وذكر مصدر من وزارة الخارجية التركية، وفقا لوكالة "رويترز" بأن الوزير فيدان، بحث خلال اتصاله مع بلينكن "توسيع حلف شمال الأطلسي".
وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الروسية الثلاثاء، إنه لا توجد أسباب لتمديد اتفاق تصدير الحبوب الذي ينتهي في 17 تموز/يوليو الجاري.
وأوضحت الوزارة، في بيان اطلعت "إرم نيوز" على نسخة منه، أن موسكو ستبذل كل ما بوسعها لضمان خروج جميع السفن التجارية المشاركة في صفقة الحبوب من البحر الأسود قبل نهاية الموعد المشار إليه.
وأعربت الوزارة عن استغرابها من صمت الأمم المتحدة، وعدم إعلان الغرب بشكل علني إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية والأسمدة.