أصغر رئيس حكومة في تاريخ فرنسا.. من هو غابرييل أتال؟

من هو غابريال أتال؟

ولد أتال في 16 مارس 1989 في "كلامارت" بضواحي باريس، وعُرف بشغفه بالسياسة باكراً، ومنذ سنوات دراسته الثانوية قاد حملة ضد مبادرة الحكومة لتعديل قانون العمل آنذاك.

وأصبح أتال عضواً في الحزب الاشتراكي بفرنسا عام 2006، وتخرج من معهد الدراسات السياسية في باريس بدرجة ماجستير في الشؤون العامة عام 2012.

وقبل ذلك درس في جامعة "بانتيون" الثانية، وحصل منها على شهادة الإجازة في القانون، ومنذ دخوله الحكومة قبل 4 سنوات، صنع لنفسه اسماً لدى الرأي العام بفضل قدرته على التعامل مع وسائل الإعلام.

وشغل غابريال أتال عدة مناصب سياسية في وقت قياسي، حيث ترأس حزب "الجمهورية إلى الأمام"، وأصبح متحدثاً باسم الحكومة، ثم وزيراً للحسابات العامة، قبل أن يصبح وزيراً للتعليم بعمر 29 عاماً، ليتوج مسيرته بتنصيبه رئيساً للحكومة الحالية.

ومن أبرز القضايا التي أثارت الرأي العام ضد أتال خلال توليه وزارة التعليم اتخاذه قراراً بحظر ارتداء العباءة في المدارس بفرنسا، وهو ما عرضه للانتقادات من جمعيات حقوقية وشخصيات وأحزاب معارضة.

وسيعتمد ماكرون على أتال، الشاب الديناميكي الطموح، لتنشيط الحكومة وضخ دماء الشباب فيها، ويمثل تعيينه ورقة تخفف الضغط على ماكرون، الرئيس الذي تبلغ نسبة الرفض الشخصي له حالياً في فرنسا 68%، وفقاً لمجموعة من استطلاعات الرأي، أجرتها صحيفة "بوليتكو" الأمريكية .