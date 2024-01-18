إيران تطالب باكستان بتوضيحات حول الهجمات على حدودها
طالبت السلطات الإيرانية، الخميس، باكستان بتقديم توضيحات حول هجمات شنّتها إسلام أباد على قرى إيرانية حدودية.
ونقل التلفزيون الإيراني عن مصدر مطلع قوله "ندين هجوم باكستان على منطقة سراوان، ونطالبها بتوضيح سريع بشأن الحادث".
وكان الجيش الباكستاني، شنَّ فجر الخميس، هجوما استهدف جماعات انفصالية على الأراضي الإيرانية، بحسب الخارجية الباكستانية.
من جهة أخرى، قال المساعد السياسي والأمني لحاكم محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية علي رضا مرحمتي، للتلفزيون الحكومي، إن "عدة صواريخ أصابت قرية حدودية في مدينة سراوان الإيرانية".
وأضاف مرحمتي، "قُتلت 3 نساء و4 أطفال جميعهم مواطنون غير إيرانيين، نتيجة الانفجارات الناجمة عن سقوط صاروخ من الجانب الباكستاني".
بدورها، قالت وسائل إعلام مقربة من القوات المسلحة الباكستانية، إن "الجيش الباكستاني هاجم 7 أهداف في 3 مواقع في إيران هي سراوان وشمسار وخانق، وكانت مقرات للإرهابيين".
وتعتبر إيران وباكستان قوات المعارضة المسلحة البلوشية والأفغانية المعروفة باسم "سرمشار"، "إرهابية".
واستدعت باكستان سفيرها من إيران الأربعاء، ومنعت سفير طهران من العودة إلى إسلام أباد، بعد غارة جوية إيرانية قتلت طفلين غربي باكستان في اليوم السابق.
وجاءت الخطوة الباكستانية، بعد قيام الحرس الثوري بشن هجمات صاروخية على أهداف قال إنها تابعة لجماعة معارضة تدعى "جيش العدل"، التي تصنفها طهران منظمة إرهابية، وتحملها مسؤولية الهجمات التي تشن على قواتها على الحدود مع باكستان.
وتمتد الحدود الباكستانية الإيرانية لمسافة 900 كيلومتر تقريبًا، على طول الجانب الغربي لباكستان والشرقي لإيران، وكانت موقعًا للعديد من الحوادث الأمنية في السنوات الأخيرة.