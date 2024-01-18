إيران تطالب باكستان بتوضيحات حول الهجمات على حدودها

بدورها، قالت وسائل إعلام مقربة من القوات المسلحة الباكستانية، إن "الجيش الباكستاني هاجم 7 أهداف في 3 مواقع في إيران هي سراوان وشمسار وخانق، وكانت مقرات للإرهابيين".

وتعتبر إيران وباكستان قوات المعارضة المسلحة البلوشية والأفغانية المعروفة باسم "سرمشار"، "إرهابية".

واستدعت باكستان سفيرها من إيران الأربعاء، ومنعت سفير طهران من العودة إلى إسلام أباد، بعد غارة جوية إيرانية قتلت طفلين غربي باكستان في اليوم السابق.

وجاءت الخطوة الباكستانية، بعد قيام الحرس الثوري بشن هجمات صاروخية على أهداف قال إنها تابعة لجماعة معارضة تدعى "جيش العدل"، التي تصنفها طهران منظمة إرهابية، وتحملها مسؤولية الهجمات التي تشن على قواتها على الحدود مع باكستان.

وتمتد الحدود الباكستانية الإيرانية لمسافة 900 كيلومتر تقريبًا، على طول الجانب الغربي لباكستان والشرقي لإيران، وكانت موقعًا للعديد من الحوادث الأمنية في السنوات الأخيرة.