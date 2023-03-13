صحف عالمية: غموض بشأن "تبادل للأسرى" بين أمريكا وإيران.. وقرار صيني "حاسم" لتطوير الجيش

تناولت أبرز الصحف العالمية الصادرة صباح الإثنين، "أنباء متضاربة" حول إعلان مزعوم لتبادل الأسرى بين إيران والولايات المتحدة، في صفقة أعلنتها طهران، ونفتها واشنطن بشدة، بينما أكدها دبلوماسيون كبار؛ ما يضيف حالة من الغموض حول صحة الاتفاق.

وفي الصين، أوردت الصحف تقارير من هناك تتحدث عن خطوات "حاسمة" من أجل نقل الجيش إلى "الطراز العالمي"، وذلك بعدما عينت بكين خبيرًا في علوم الفضاء والطيران، وزيرًا جديدًا للدفاع، في خطوة تكشف عن فصل جديد من المنافسة بين بكين وواشنطن.

وبالنسبة لآخر التطورات الميدانية للحرب الأوكرانية، كشفت الصحف عن هجمات روسية مكثفة على مدينة باخموت بشرق البلاد، ومنطقة خاركيف القريبة من خطوط القتال في الشمال الشرقي، وسط دعوات أوكرانية متجددة لحلفائها الغربيين بشأن الحصول على إمدادات عسكرية ملحة مع احتدام المعارك.

غموض حول اتفاق أمريكي-إيراني لـ"تبادل الأسرى"

سلطت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، الضوء على "تلاسن" شب بين الولايات المتحدة وإيران أمس حول اتفاق مزعوم لتبادل الأسرى، حيث أعلنت الأخيرة عن صفقة وشيكة، بينما نفت واشنطن هذه المزاعم.

جاء ذلك بعدما صرح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أمس بأن بلاده في المراحل الأخيرة من التفاوض بشأن تبادل الأسرى مع الولايات المتحدة، مدعيًا إحراز تقدم في صفقة حساسة للغاية وهامة اعترضت عليها واشنطن على الفور واتهمت طهران باقتراف "كذبة قاسية" في هذا الشأن.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن الغموض يشوب هذه المزاعم التي تأتي في وقت تتزايد فيه التوترات بين البلدين بشأن القضايا النووية والعلاقات مع روسيا. وأعلنت إيران، التي تحتجز ما لا يقل عن ثلاثة إيرانيين أمريكيين مزدوجي الجنسية في سجونها، مرارًا أنها مستعدة لمبادلة الأسرى طالما كانت الصفقة ستطلق سراح الأموال الإيرانية المحتجزة في كوريا الجنوبية.

وأوضحت الصحيفة أنه تم تجميد أكثر من 7 مليارات دولار من عائدات النفط الإيراني في بنكين كوريين جنوبيين بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة بعد انسحاب الرئيس السابق، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي لعام 2015 الذي وقعته طهران مع القوى العالمية.