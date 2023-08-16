مقاتلتان للتحالف الدولي تقتربان بشكل خطر من طائرتين روسيتين في سوريا

قال مركز المصالحة الروسي في سوريا، اليوم الثلاثاء، إن مقاتلتين من طراز "إف-35" تابعتين للتحالف الدولي بقيادة أمريكا اقتربتا بشكل خطر من مقاتلتين روسيتين من طراز "سو-35" في أجواء جنوبي سوريا.

وقال الأدميرال فاديم كوليت، في إفادة صحفية: "في14 أغسطس (آب) بين الساعة 12:35 والساعة 12:50 في منطقة التنف على ارتفاع نحو 9100 متر، حدث تقارب خطير بين مقاتلتي "إف-35" تابعتين للتحالف ومقاتلتي "سو-35" تابعتين للقوات الجوفضائية الروسية، كانتا تنفذان طلعة مخططة على طول الحدود الجنوبية السورية".

وأضاف كوليت أنه خلال الساعات الـ24 الأخيرة، سُجل 20 انتهاكًا لبروتوكولات تجنب الصدام في سوريا، من جانب مقاتلات وطائرات مسيرة تابعة للتحالف الدولي بقيادة أمريكا، حلقت قرب منطقة التنف.