قبل مهلة 5 سبتمبر.. أين وصلت القوات الروسية في أوكرانيا؟

يواصل الجيش الروسي توسيع نطاق ضرباته على المدن الأوكرانية، على وقع تهديد زعيم الكرملين، فلاديمير بوتين، بالتصعيد ضد داعمي كييف، والضغط لتحقيق مزيد من المكاسب العسكرية، "في تحدٍّ" للمواعيد النهائية التي حددها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للدخول في محادثات سلام جادة.

ودفع الجيش الروسي بقواته إلى الأمام في ساحة المعركة، وإن كان ذلك ببطء، على حساب الرجال والعتاد في حملة حثيثة للسيطرة على الأراضي واستنزاف قوة الجيش الأوكراني، وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".

يتعرّض حلفاء كييف في أوروبا لضغوط متزايدة أيضاً مع تكثيف روسيا حملتها لتثبيط معنويات الأوكرانيين وداعميهم. ومع ذلك، نشرت روسيا هذا الأسبوع معلومات حول مكاسبها على الجبهة، مما يدل على قلق كامن بشأن سرعة تقدمها في الحرب، وفقاً لمحللين.

حدد ترامب مواعيد نهائية متتالية لبوتين للمشاركة بفعالية في محادثات السلام، كان آخرها مهلة "بضعة أسابيع" قال فيها الرئيس إنه يجب على قادة روسيا وأوكرانيا المضي قدماً في عملية السلام، وإلا سيواجهون رداً أمريكياً محتملاً.

تُغلق هذه المهلة في 5 سبتمبر، لكن ترامب صرّح منذ ذلك الحين بأن عقد اجتماع بين الرئيسين المتحاربين يبدو مستبعداً.

ويبدو أن تحركات وتصريحات زعيم الكرملين منذ قمة ألاسكا تشير إلى أنه متمسك بقوة بالأهداف التي حددها في بداية غزوه الكامل لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، وهي الاستيلاء على الأراضي الأوكرانية، والسيطرة على الحكومة في كييف، وإعادة تأكيد النفوذ الروسي في أوروبا الشرقية.

بينما تباطأت الهجمات الروسية في الأسابيع التي سبقت قمة أنكوريج، صعّدت موسكو ضرباتها بشكل حاسم منذ ذلك الحين. من 1 إلى 15 أغسطس/آب، يوم انعقاد اجتماع ألاسكا، بلغ متوسط ​​إطلاق الطائرات المسيرة الروسية حوالي 76 طائرة يوميًا. بعد الاجتماع، تضاعف هذا الرقم تقريبًا ليصل إلى حوالي 141 طائرة يومياً.

وتشير الأرقام التي نشرتها القوات الجوية الأوكرانية وحللها مركز مرونة المعلومات، وهي منظمة بحثية مفتوحة المصدر، إلى أن بوتين أراد استرضاء ترامب، الذي ضغط على الزعيم الروسي لوقف القتل قبل قمتهما رفيعة المستوى.

قال كايل جلين، الباحث في مركز أبحاث الفضاء الدولي، إنه "من المحتمل أن روسيا كانت مترددة بعض الشيء في الأسبوعين الأولين من أغسطس".

وفي شهر يوليو/تموز، الذي شهد غارات جوية روسية واسعة النطاق، بلغ متوسط ​​عدد الطائرات بدون طيار التي تم إطلاقها يومياً 223 طائرة.

وفي الأسبوع الماضي، أرسلت روسيا نحو 600 طائرة بدون طيار وعشرات الصواريخ في هجوم ألحق أضراراً بمكاتب الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في وسط كييف وأسفر عن مقتل 25 شخصاً، أربعة منهم أطفال، في واحدة من أعنف الهجمات على العاصمة.

وفي نهاية الأسبوع، بدا ترامب وكأنه ينأى بنفسه عن فرض المواعيد النهائية تماماً في مقابلة مع صحيفة ديلي كولر، حيث قارن بين روسيا وأوكرانيا والأطفال الذين يرفضون التوقف عن القتال في الملعب.

قال ترامب: "تريد منهم التوقف، لكنهم يستمرون. بعد فترة وجيزة، يصبحون سعداء جدًا بالتوقف".

يقول المحللون إن أي تأخير في مفاوضات السلام يصب في مصلحة الكرملين، مما يؤدي إلى تأجيل الاجتماع الثنائي المدعوم من ترامب بين بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وهو الاجتماع الذي رفض الرئيس الروسي الالتزام به.

ورغم فشل روسيا في دعم عملية السلام التي يقودها ترامب، ظلّ زعيم الكرملين يحظى بقبول الرئيس الأمريكي، ففي 22 أغسطس/آب، طرح ترامب فكرة دعوة بوتين لحضور كأس العالم في لوس أنجلوس العام المقبل. وفي اليوم نفسه، أشاد زعيم الكرملين بالقدرة النووية الروسية، وهو موضوع شائع في تهديدات موسكو، خلال زيارته مركزًا للأبحاث النووية الروسية حيث التقى بقادة عسكريين.

استعرض بوتين أيضاً شراكته مع أكبر داعميه الاقتصاديين، الصين والهند، فيوم الاثنين، استُقبل زعيم الكرملين في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين الساحلية الصينية، حيث تحدث وصافح الزعيم الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

ونشر المبعوث الرئاسي الروسي للتعاون الاقتصادي كيريل دميترييف، الذي حاول تعزيز الحوار بين روسيا وإدارة ترامب، مقطع فيديو لبوتين في القمة، ساخراً من التلميحات التي تفيد بأن روسيا قد تم قطعها دولياً.

"روسيا معزولة"، هذا ما كتبه تحت مقطع فيديو لزعيم الكرملين وهو يصطف لالتقاط صورة مع المشاركين الآخرين في القمة.