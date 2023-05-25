إيران ترد على التهديدات الإسرائيلية بشأن ضرب منشآتها النووية

وبحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، حذر المسؤول الإيراني من أن "مهاجمة منشآتنا النووية تعني اندلاع حرب واسعة النطاق سوف تتحمل إسرائيل مسؤوليتها".

وقال إن "تصريحات إسرائيل حول استعدادها لمهاجمة المنشآت النووية، هي إرهاب رسمي يحظى بسكوت المجتمع الدولي. ونحن لا نسعى للحرب، لكن لا توجد خطوط حمراء عندما يتعلق الأمر بردنا على إسرائيل".

وبحسب أقوال المسؤول الإيراني، فإن "التهديدات الإسرائيلية لن تؤثر على مجرى الأمور، فهي تعكس عمق مشاكل إسرائيل الداخلية، وهذه التهديدات المتزايدة هي نتيجة انعدام الأمن وعدم الاستقرار في المنطقة، وتحاول إسرائيل تبرير هجماتها على سوريا، وتخشى السماح لها بتحسين نظام دفاعها الجوي بمساعدة إيرانية.

ولفت المسؤول الإيراني إلى أنه "على إثر خلافات الرأي حول التعديلات القضائية، تمر إسرائيل الآن بفترة ضعف داخلي، وتحاول التستر عليها من خلال تقديم صورة قوية".