قناة: الحرس الثوري الإيراني قد يكون متورطا بالهجمات ضد مراكز يهودية بألمانيا
ترجح دوائر أمنية ألمانية، أن يكون الحرس الثوري الإيراني، هو من يقف وراء الهجمات على مراكز يهودية في البلاد.
ونقلت القناة الأولى التابعة للتلفزيون الألماني في تقرير لها، عن الدوائر الأمنية، قولها: "يعتقد المحققون في قضية الاعتداءات على مراكز يهودية في ألمانيا أن الحرس الثوري ومواطنا إيرانيا ألمانيا ناشطا في دوائر موسيقى الروك، مسؤولون عن هذه الهجمات، بما في ذلك هجوم على كنيسة يهودية في ولاية شمال الراين وستفاليا".
وبعد عدة هجمات على العديد من المعابد والمراكز اليهودية في ولاية شمال الراين - وستفاليا الألمانية، تولى المدعي العام في البلاد، التحقيق.
ووفقا للتقرير الذي نشرته أيضا هيئة الإذاعة الألمانية بنسختها الفارسية، فإن "رامين .ي" هو ألماني - إيراني محور تحقيقات المحققين، ويبدو أنه فر إلى إيران في سبتمبر 2021 بعد تنفيذ عدة هجمات.
وقالت القناة: "وجد المحققون في القضية صلات بين إطلاق النار على كنيس يهودي قديم في مدينة إيسن بجوار الكنيس اليهودي القديم في مدينة إيسن غربي ألمانيا، والهجوم الفاشل والحرق المتعمد على كنيس يهودي في مدينة بوخوم، ومحاولة حرق كنيسة في دورتموند في نوفمبر هذا العام".
وقال أحد المحققين في القضية للتلفزيون الألماني: "نحن نتحدث هنا عن إرهاب الدولة"، بحسب تعبيره.
وحذر المحققون من أن "هناك تهديدات ضد جوزيف شوستر، رئيس المجلس المركزي ليهود ألمانيا"، حيث إن "لديهم إشارات في أيديهم تؤكد أن مجموعة أرادت جمع معلومات عن شوستر، ولهذا السبب اتخذت السلطات الأمنية الإجراءات الوقائية اللازمة في هذا الاتجاه".
وأضاف التحقيق أن "رامين. ي، الذي عمل في مجموعة نادي ملائكة الجحيم للدراجات، يقود هذه المجموعة، وتعتقد الجهات الأمنية أن هذا الشخص كان مسؤولا عن قيادة العمليات في ألمانيا فيما يتعلق بالحرس الثوري الإيراني".
وفي 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تم اعتقال إيراني ألماني يبلغ من العمر 35 عامًا في دورتموند في هذا الصدد.
ووفقًا لمعلومات التلفزيوني الألماني، يُقال إن "هذا الشخص كان على اتصال برامين.ي، الذي يتواجد في إيران، وهذا الشخص متهم بإلقاء زجاجة حارقة على مدرسة تقع مباشرة بجوار كنيس يهودي في بوخوم".
وتابع التقرير: "حاول رامين. ي، إقناع رجل آخر بتنفيذ عملية الحرق العمد في كنيس دورتموند"، وبحسب معلومات القناة الأولى للتلفزيون الألماني، "فقد هدد هذا الرجل إذا لم يتعاون، لكن هذا الرجل قدم نفسه كشاهد للشرطة".
وقالت الشرطة الألمانية في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إنه تم إطلاق 4 مقذوفات نارية على الأقل من سلاح ناري على باب مقر إقامة حاخام سابق بجوار الكنيس اليهودي القديم في مدينة إيسن غربي ألمانيا، وإنه لم يصب أحد بأذى جراء الحادث.