قناة: الحرس الثوري الإيراني قد يكون متورطا بالهجمات ضد مراكز يهودية بألمانيا

ترجح دوائر أمنية ألمانية، أن يكون الحرس الثوري الإيراني، هو من يقف وراء الهجمات على مراكز يهودية في البلاد.

ونقلت القناة الأولى التابعة للتلفزيون الألماني في تقرير لها، عن الدوائر الأمنية، قولها: "يعتقد المحققون في قضية الاعتداءات على مراكز يهودية في ألمانيا أن الحرس الثوري ومواطنا إيرانيا ألمانيا ناشطا في دوائر موسيقى الروك، مسؤولون عن هذه الهجمات، بما في ذلك هجوم على كنيسة يهودية في ولاية شمال الراين وستفاليا".

وبعد عدة هجمات على العديد من المعابد والمراكز اليهودية في ولاية شمال الراين - وستفاليا الألمانية، تولى المدعي العام في البلاد، التحقيق.